Vehnän hinta romahti jo sotaa edeltäneelle tasolle – ruuan hintakriisiä ei kuitenkaan ole vielä selätetty, sanovat tutkijat

Nyt tilanne näyttää hieman valoisammalta. Vehnän pörssihinta on kesän aikana laskenut jo sotaa edeltäneelle tasolle. Tätä selittää Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikön Hanna Karikallion mukaan maailmanlaajuisesti hyvät satonäkymät.

– Alueellista vaihtelua toki on, mutta tarjonta tulee olemaan viljan osalta hyvää tänä vuonna.

Ruuan hintakriisi ei ole ohitse

Hanna Karikallion mukaan tällaista tulkintaa ei voi vielä tehdä, vaikka kaikkein pahimmat uhkakuvat eivät vaikuta käyneen toteen. Ongelmat ovat silti edelleen suuria, hän sanoo. Etenkin viljatoimitusten jatkumiseen Mustallamerellä liittyy paljon epävarmuutta. Venäjä on tehnyt ilmaiskuja esimerkiksi Odessan satamaan jo kahdesti vain muutama päivä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

– Epäselvää on, saadaanko vilja liikkumaan niihin maihin, jotka ovat viljan tuonnista riippuvaisia. Myös ruuan hintataso tulee olemaan vielä korkea. Etenkin köyhien maiden pienituloisilla ihmisillä tulee olemaan vaikeuksia ostaa tämän hintatason ruokaa.

Myös Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg korostaa, että on ennenaikaista todeta ruokakriisin hälvenneen.

– On tietenkin hyvä asia, että sopimus viljatoimituksista on saatu aikaan. Puhutaan silti maasta, jossa käydään sotaa, joten viljanvienti on varmasti joka tapauksessa hitaampaa kuin normaalitilanteessa.