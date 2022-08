Sähköautojen vakuutukset ovat paljon kalliimpia kuin muiden autojen – "Maksumuutos pian edessä", toteavat asiantuntijat

Täyssähköautojen määrä on pelkästään vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja ladattavien hybiriden määrä kasvanut lähes 50 prosentilla.

Iloa uudesta ajopelistä on kuitenkin voinut sumentaa käynti vakuutusyhtiön sivulla.

– Vakuutus oli kalliimpi kuin aikaisemmalla bensa-autolla. Juuri tarkistin, että keskittämisalennusten kera tämän vakuutus on 800 euroa vuodessa.

Puolisolla on puolestaan Tesla. Sen vakuutus maksaa 1200 euroa vuodessa.

Tehot, kiihtyvyys ja kuskit riskihinnoittelun takana

Tilanne on nyt jo muuttunut. Sähkö- ja hybridiautokanta on kasvanut, merkit ja mallit monipuolistuneet ja kuljettajien ikähaarukka leventynyt. Silti hintaeroa saman kokoluokan bensa- tai diesel-auton vakuutuksiin yhä on.