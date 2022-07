Höyrykoppi vai sauna – ilman lupaakin Itä-Suomessa rakennetaan, mutta se koituu kalliiksi jälkikäteen

Jos rannalla ei ole kaavaa, rakentamista ohjaa kunkin kunnan oma rakennusjärjestys. Siinä on määritelty, paljonko kaavoittamattomalla haja-asutusalueella voidaan sallia rakentamista.

– Rakennusjärjestys löytyy kuntien nettisivuilta, mutta se voi joskus olla tulkinnallisesti haastava: esimerkiksi mikä on kevytrakenteinen, Mäenpää myöntää vaikeuden.

Hän antaa yhden nyrkkisäännön: jos rakennuksessa on savupiippu, se tarvitsee aina rakennusluvan. Pienemmissä hankkeissa kuntien käytännöt luvanvaraisuudesta vaihtelevat.

Luvattomia varsinkin rannoilla ja varastohalleissa

Kunnat puuttuvat asiaan, jos rakentaja on tehnyt vaikkapa saunan, varaston ja joskus jopa kesämökin tai talon ilman asianmukaista lupaa.

– Kyllä niitä vastaan tulee tarkastuskierroksilla: lähinnä kesämökkejä, varastoja ja saunarakennuksia. Erityisesti rantarakentaminen on usein luvatonta ja isot hallit, joista ihmiset katsovat, etteivät ne tarvitse lupaa haja-asutusalueella, Kallinen kertoo.

Rakennustarkastaja on kuullut monenlaisia selityksiä luvattomuudelle.

– Ei ole viitsinyt, ei ole olevinaan tiennyt, on kiireellä pitänyt tehdä saunamökki - siirretty jostakin - eivätkä ole muistaneet hakea lupaa tai yksinkertaisesti ei ole haettu lupaa, kokeillaan niinsanotusti kepillä jäätä. Tai on tuntunut, että rakennusviranomainen on liian tiukka eikä anna hänelle sitä lupaa, Kallinen luettelee.