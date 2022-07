Venekyydin voi tilata taksin tapaan puhelinsovelluksella: Suomen ainoa veneretkisovellus laajeni sisävesille, ja kyydittäviä on riittänyt

– Aloimme keväällä etsiä veneilypalvelujen tarjoajia Päijät-Hämeessä ja olemme löytäneet parikymmentä yrittäjää, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä tämän kesän. Kysyntää on ollut mukavasti. Toistaiseksi liikutaan kymmenissä kyydeissä, mutta kautta on vielä jäljellä, myhäilee Terttunen.

Bout on mobiilisovellus, jonka avulla voi tilata ja tarjota venekyytejä. Tarkoituksena on keskittää markkinointia, tehdä venekyytien varaus helpommaksi sekä tuoda veneyrittäjille lisää asiakkaita.

– Mukana olevilla yrittäjillä on laaja valikoima erilaisia veneitä. On isompia, joihin mahtuu helposti kymmenenkin matkustajaa, pienempiä veneitä, kalastukseen soveltuvia veneitä ja purjeveneitäkin, luettelee Terttunen.

– Kaikenlaisia charter-veneitä on toki tarjolla. Meidän ideamme on se, että keskitämme markkinoinnin ja luomme luotettavan brändin, josta asiakas löytää helposti haluamansa tuotteen eli veneretken.

Markkinointi syntyy yhteistyöllä

Kippari on tyytyväinen

Tuomas Helénin Aamu-vene on entinen fiskari, johon mahtuu helposti kymmenenkin matkustajaa. Helén on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Boutin kanssa.

– Kyydittäviä on riittänyt ja tässä on se hyvä puoli, että tämä on vapaaehtoista. Bout tarjoaa kyytejä, joista voi myös kieltäytyä, jos juuri sillä hetkellä ei sovi. Minulla on muitakin kesähommia ja kesälomaakin on tarkoitus pitää, selvittää Helén.