Tuleva viljasato näyttää paremmalta kuin vuosi sitten – muuttuva maailmantilanne varjostaa ensi vuotta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut maailman vilja- ja lainnoitemarkkinat sekaisin. Tämän vuoden sato Suomessa on tällä hetkellä hyvällä tolalla, mutta paineet sadon onnistumisesta ovat silti suuret.

Suomessa viljan satonäkymät vaikuttavat paremmilta kuin viime vuonna. Vuonna 2021 sato jäi niukaksi, ohrasta sekä kaurasta tuli heikoin sato vuosikymmeniin.

Vaikka tänä vuonna tilanne näyttää paremmalta, on kasvustoissa paikallisia eroja. Osassa maata on kesän mittaan satanut paljon, kun taas toisaalla on ollut kuivempaa. Heinäkuun sateet auttoivat pahimpaan kuivuuteen.

Suurinta vaihtelua kasvustoissa on Etelä-Suomessa, missä kuivuudesta on kärsitty eniten. Hyviä kasvustoja puolestaan on muun muassa Etelä-Pohjanmaalta Ouluun rajoittuvalla alueella, Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa.

Etelä-Pirkanmaalla, Vesilahdessa, viljasato on hyvässä kasvussa.

– Täällä vettä on tullut riittävästi ja sato alkaa valmistua. Jos kaikki menee hyvin, pääsemme puimaan noin kuukauden kuluttua, viljelijä Jussi Vilo kertoo.

Lopullinen sadon määrä ja laatu nähdään kuitenkin vasta myöhemmin tänä syksynä. Siihen vaikuttaa ratkaisevasti loppukesän sää.

Ukrainan kriisi vaikuttaa myös Suomessa

Suomen viljan satonäkymään on vaikuttanut sään lisäksi myös Venäjän hyökkäys vilja-aittana tunnettuun Ukrainaan. Tämä on saanut maailman vilja- ja lannoitemarkkinat sekaisin.

– Tällä hetkellä lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat ovat lähes kaksinkertaiset. Sitä mukaan riskit suurenevat, mitä kovempi tuotantopanosten hinta on, viljelijä Vilo sanoo.

Lannoitteen hinta riippuu pitkälti energian hinnasta, lisäksi lannoiteraaka-aineita tuodaan paljon Venäjältä ja näille tuotantoketjuille on pitänyt löytää korvaaja.

Vilja ei ole myöskään päässyt virtaamaan muihin maihin samaan tapaan kuin ennen sotaa. Ukrainassa on arviolta 20–25 miljoonaa tonnia viljaa ja uuden sadon on arvioitu tuottavan noin 40 miljoonaa tonnia lisää. Ukraina on yksi maailman suurimmista vehnän, maissin ja auringonkukkaöljyn viejistä.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton Pirkanmaan johtokunnan puheenjohtaja Jukka Niittyoja pitää suomalaista viljan tuotantoa äärimmäisen tärkeänä asiana.

– Koronan aikana me näimme maskien kanssa sen, että Suomi on kuin saari. Jos ei ole omaa tuotantoa, niin tänne ei kaikkea saada hetkessä.

Ukrainan kriisi voi vaikuttaa Suomessa myös ensi vuoden satoon.

– Tilanne on mielenkiintoinen, sillä emme tiedä onko lannoitteita ensi keväällä ja kesänä. Jos lannoitetta ei ole, viljaa ei kasva, Niittyoja sanoo.

