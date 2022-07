Riikka Valkonen sisuuntui ja teki rikosilmoituksen Helsingin palkanmaksusta: "En yhtään ihmettele, jos vapautuu sadoittain työpaikkoja"

Poliisille on tehty jo toinen rikosilmoitus Helsingin kaupungin palkanmaksuun liittyvistä ongelmista.

– Koin, että minun on pakko tehdä jotain, Valkonen painottaa.

Ensimmäisen rikosilmoituksen asiasta teki sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy. Kaupungin sekasortoista palkanmaksua on suominut myös opetusalan ammattijärjestö OAJ.

Helsingin palkanmaksu on ollut kaaoksessa keväästä lähtien

Helsingin kaupungin palkanmaksu on kangerrellut pahasti keväästä lähtien. Kaupungin mukaan ongelmien taustalla on keväällä käyttöönotettu uusi palkanmaksujärjestelmä.

Ongelmia on aiheuttanut kaupungin mukaan myös työntekijöiden lakkoilu toukokuussa. Lakon vuoksi palkanmaksussa työskenteli henkilöstöä tavanomaista vähemmän.

Osalla työntekijöistä on jäänyt palkka ajoittain kokonaan saamatta. Palkkaa on voinut joutua odottelemaan kaksikin kuukautta.

Osalla työntekijöistä palkka on laskettu väärin ja sitä on voitu maksaa liikaakin.

– Ja sitten on tapauksia, joissa on otettu 60 prosenttia veroa, vaikka verokortti on työnantajalle toimitettu, Valkonen kertoo.