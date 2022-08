Helteet lisäävät työtapaturmien riskiä, ja huoli näkyy soittoina työsuojeluun – asfalttityömaalla paahdetta ei pääse pakoon

Kuumempaakin on ollut.

Työsuojeluun soitetaan helteellä

Ääritapauksessa viranomainen voi määrätä työntekopaikan väliaikaiseen käyttökieltoon, mutta se on harvinaista. Tekemistä työpaikoilla silti riittää, sanoo Toivonen.

– Rutiineja ja käytäntöjä ei meillä välttämättä pääse tulemaan, koska hellejaksoja on Suomessa sen verran vähän. Ajattelutapa on se, että eiköhän me tämäkin vuosi pärjätä, hän sanoo.