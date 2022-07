Reuters: Alppien jääpeite hupenee nyt ennätysvauhtia helleaallon kourissa – tilanteen piti tulla eteen vasta vuosikymmenten päästä

Morteratschin jäätikkö on vaarassa sulaa ilmaston lämpenemisen seurauksena

Alppien jääpeite sulaa nyt ennätyksellisen nopeasti ja jäätä katoaa ennennäkemätöntä tahtia koko 60-vuotisen mittaushistorian aikana, uutistoimisto Reuters raportoi.

Reuters on kerännyt tilastoja, joiden mukaan jää sulaa nyt ennätysvauhdilla eri puolilla maailmaa.

Tieteentekijät mittaavat, kuinka paljon jäätä katoaa talvikauden ja paljonko kesäkauden aikana ja vertaavat sitä aiempien vuosien mittaustuloksiin.

Viime talvena lunta satoi Alpeilla verrattain vähän ja sen jälkeen vuoriston lumipeitettä on koetellut kaksi alkukesän helleaaltoa. Heinäkuussa lämpötila Sveitsin Zermattin kylässä kohosi lähelle kolmeakymmentä astetta.

Tämän kesän helle on nostanut myös veden jäätymiskohtaa ennätyksellisen korkealle. Kun tavallisesti vesi jäätyy kesäisin noin 3000–3 500 metrin korkeudessa, on se nyt säilynyt sulana aina 5 184 metriin asti. Kohta on korkeammalla kuin Alppien korkein huippu Mont Blanc, joka sijaitsee noin 4 800 metrin korkeudessa.

– On selvää, että meneillään on äärimmäinen ajanjakso, sveitsiläinen jäätutkija Andreas Linsbauer toteaa Reutersin haastattelussa.

Tavallisesti hän suuntaa 15 neliökilometrin suuruiselle Alppien Morteratschin jäätikölle syyskuun loppupuolella kesän sulamiskauden jälkeen, mutta tänä vuonna jään nopean sulamisen vuoksi hän on kavunnut paikalle jo heinäkuussa tekemään kiireellisiä kunnostustöitä.

Jäätiköt tuhoutuvat

Suurin osa maailman vuoristojäätiköistä on peruja viime jääkaudelta. Asiantuntijoiden mukaan jäätiköt sulavat nyt ilmastonmuutoksen vuoksi.

Erityisen haavoittuvaisia ovat Euroopassa Alppien vuoristossa sijaitsevat jäätiköt, sillä ne ovat kooltaan pienempiä ja niissä on suhteellisen vähän jääpintaa. Samaan aikaan lämpötila on noussut Alpeilla vuosikymmenessä 0,3 celsiusastetta, mikä on kaksinkertaisesti maailman keskiarvoon verrattuna, selviää Reutersin hankkimista tilastoista.

Mikäli kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvamistaan, Alppien jääpeitteestä ennakoidaan katoavan 80 prosenttia vuoteen 2100 mennessä. YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin vuoden 2019 raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan suuri osa jäästä ehtii kadota, vaikka nyt ryhdyttäisiin ilmastotoimiin, sillä jo tähänastiset päästöt ovat olleet niin mittavia.

Alpeilla sijaitseva Morteratschin jäätikkö näyttää nyt erilaiselta kuin millaisena se on kuvattu alueen matkailukartoissa. Sen pitkä kieleke, joka ulottui joskus syvälle alas laaksoon, on kutistunut vuosien kuluessa kolme kilometriä.

Samaan aikaan lumi- ja jääpeite on ohentunut kahteen sataan metriin. Vastaavasti Pers-jäätikkö yletti siihen vielä vuonna 2017, mutta on nyt vetäytynyt niin paljon, että jäätikköjen välissä on laajeneva hiekkakaistale.

Likaantunut lumi ei heijasta lämpöä takaisin kuten hohtava hanki. Kuva: Arnd Wiegmann / Reuters

Tämän vuoden nopeasti huonontunut tilanne aiheuttaa tutkijoissa huolta, sillä se voi tarkoittaa, että Alppien lumipeite voi kadota paljon ennakoitua aiemmin.

– Jos tämänkaltaisia vuosia tulee enemmän, se voi tapahtua, toteaa Reutersin haastattelussa Matthias Huss, joka johtaa Sveitsin jäätikköjen tarkkailuun erikoistunutta yhteisöä GLAMOSia.

Tutkijat kertovat, että Alpeilla vallitsee jo nyt tilanne, jollaista odotettiin vasta kymmenien vuosien päästä.

– En odottanut näkeväni näin äärimmäistä vuotta näin varhain tällä vuosisadalla, Huss sanoo.

Jäätiköt sulavat myös muualla

Reutersin haastattelemat jäätutkijat Itävallasta, Ranskasta ja Italiasta vahvistivat, että jäätiköt sulavat nyt ennätyksellisen nopeaa vauhtia.

Vuotuinen lumisade sekä korvaa sulanutta jäätä että suojaa jäätikköjä sulamiselta, sillä valkoinen pinta heijastaa auringonvaloa poispäin ja hidastaa näin sulamista. Pöyn tai saasteiden likaama jäätikkö taas sulaa vastaavasti nopeammin.

Matkailijoiden mahdollisuudet nauttia lumisista vuorenrinteistä vähenevät. Kuva: Arnd Wiegmann / Reuters

Esimerkiksi Italian luoteisosassa sijaitsevan Grand Etret -jäätikön päälle satoi viime talvena vain 1,3 metriä lunta. Se on kaksi metriä vähemmän kuin vuotuinen kahdenkymmenen vuoden keskiarvo on ollut vielä vuoteen 2020 asti.

Tilastoista selviää, että Morteratschin jäätiköstä katoaa nyt viisi senttiä päivässä ja sen tila on jo huonompi kuin normaalisti kesäkauden lopussa.

Kivenlohkareet voivat lähteä vyörymään sulavan lumimassan mukana. Kuva: Arnd Wiegmann / Reuters

Jäätiköiden sulaminen tuhoaa elinalueita

Sulavat jäätiköt ovat jo vaatineet kuolonuhreja. Aiemmin tässä kuussa jäätikön romahdus johti Italian Marmoladan alueella 11 ihmisen kuolemaan.

Muutamaa päivää myöhemmin Kirgisian itäosassa sulava jäätikkö sai aikaan valtavan lumivyöryn, jonka seurauksena jäätä ja kiviä vyöryi kohti ohikulkevia matkailijoita.

Sveitsiläiset ovat myös huolestuneita, että jään sulaminen vaikuttaa haitallisesti maan talouteen. Jotkut hiihtokeskukset ovatkin alkaneet peittää jäätiköitä valkoisilla lakanoilla ehkäistäkseen niiden sulamista.