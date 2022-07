Turkki väittää tamperelaismiehen loukanneen presidentti Erdoğanin kunniaa ja vaatii apua Suomelta – uusin pyyntö tuli Nato-vaatimusten jälkeen

Pirkanmaan käräjäoikeuteen ohjattu oikeusapupyyntö on jo kolmas samassa asiassa. Ensimmäisen kerran Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi oikeusapupyynnön vuonna 2019 ja toisen kerran 2021.

Suomen oikeusministeriölle osoitettu oikeusapupyyntö on päivätty Turkissa 23. toukokuuta.

Oikeusministeriöön on tänä vuonna tullut Turkista kaksi luovutuspyyntöä, mutta ne ajoittuvat aikaan ennen Suomen Nato-jäsenyydestä noussutta keskustelua Turkissa.

Oikeusapupyyntöjä sen sijaan on tullut useita myös sen jälkeen, kun Erdoğan alkoi esittää ehtoja Suomelle. Hallitussihteeri Taina Neira oikeusministeriöstä kertoo, että pyynnöissä ei kuitenkaan mitenkään viitata esimerkiksi Turkin mediassa julkaistuun listaan.

Turkki on pyytänyt tamperelaismiehen luovuttamista kerran, mutta oikeusministeriö hylkäsi pyynnön vuonna 2021.

Pyyntö hylätty jo kahdesti ihmisoikeuksien vastaisena

Aiempien oikeusapupyyntöjen mukaan väitetyt rikokset olisivat tapahtuneet helmikuussa 2016. Turkkilainen syyttäjä on nostanut syytteen tamperelaismiestä vastaan Turkissa jo joulukuussa 2016. Tamperelaismies on Turkin ja Suomen kaksoiskansalainen ja on asunut Suomessa vuosikymmenten ajan.