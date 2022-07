Itärajan yrittäjillä ristiriitaiset mietteet venäläisten turistiviisumien rajoittamisesta: "Osa pohtii, riittääkö asiakkaita"

Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtajan mukaan nykytilanteessa viisumien rajoittaminen on perusteltua, vaikka venäläiset turistit ovat osalle yrityksistä hyvin tärkeitä ja matkailijoiden paluuta Suomeen on odotettu.

Yrittäjäyhdistys: Ristiriitaisia tunteita

– Ymmärretään, että tässä on aika monta näkökulmaa. Yrittäjillä on varmasti tämänkin asian suhteen ristiriitaisia tunteita. Osa on sen kannalla, että myöntäminen lopetettaisiin, ja osa on huolissaan oman yritystoimintansakin kautta siitä, kuinka asiakkaita riittää muista asiakasryhmistä, Hanhisuanto kertoo.