Taitolennon PM-kilpailut käydään Kruunupyyn taivaalla: Monelle kisojen suola on tuntematon ohjelma, jota pilotit saavat treenata vain mielikuvissa ja hallin lattialla

Sportsman- ja Advanced-luokkien jälkeen toisessa ääripäässä on Unlimited-luokka, johon tosin tällä kertaa ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita.

"Kisa alkaa vasta kun tuntemattomat lennetään"

Kilpailuun kuuluvat pakollinen sarja, vapaaohjelma ja niin sanottu tuntematon. Pakollista sarjaa on päässyt treenaamaan heti lentokauden alettua. Pohjanmaan taitolentoklubin Ari-Jukka Luomaranta on työstänyt vapaaohjelmaansa jo viime kesästä.

– Kauhistuttava tilannehan se on kun pannaan numerolappu rintaan ja tuntuu, ettei muista mitään sarjoja enää. Kisatilanne on omansa, ja niissä on nähty kokeneiltakin ukoilta ihan hölmöjä ratkaisuja, nauraa Christen Eaglea lentävä Luomaranta.