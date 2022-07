Yli 200 lääkäriä tekee surullisenkuuluisasta potilastietojärjestelmä Apotista kantelun – sen mukaan järjestelmä vaarantaa potilasturvallisuuden

Lääkäreiden kantelussa väitetään, että järjestelmä on muun muassa hidas ja vaikeakäyttöinen. Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäen mukaan tietyt potilastietojärjestelmän toiminnot ovat jopa parantaneet työn tehokkuutta.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Saara Sotala on laatinut kantelun, jonka mukaan potilastietojärjestelmä Apotti vaarantaa potilaiden turvallisuuden. Kantelun on tähän mennessä allekirjoittanut yli 200 lääkäriä ja se on tarkoitus toimittaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan elokuussa.

Tekeillä olevasta kantelusta kertoi ensimmäisenä Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun).

Sotala kertoo heränneensä Apotin ongelmiin tänä keväänä. Hän työskentelee osa-aikaisesti Lohjan terveyskeskuksessa sekä Terveystalossa, joista kumpikaan ei käytä Apottia. Sotala on kuitenkin omassa työssään törmännyt tilanteisiin, joissa esimerkiksi hänen hoitamiensa potilaiden hoito-ohjeita on jäänyt saapumatta perille sen jälkeen, kun aluesairaala siirtyi käyttämään Apottia.

Järjestelmään liittyvät ongelmat olivat siis Sotalalle osin tuttuja potilaiden ja kollegojen kautta, mutta varsinaisesti kantelu sai alkunsa toukokuussa järjestetystä koulutustilaisuudesta.

– Tämä lähti liikkeelle keväällä kun olin koulutuksessa, jossa kuulin monien tuskailua siitä, kuinka vaikea Apottia on käyttää ja kuinka vaikea potilaita on hoitaa ja minkälaisia ihmeellisiä temppuja ihmiset joutuvat työssään tekemään vain sen takia, että järjestelmä ei toimi niin kuin kunnollisen järjestelmän pitäisi toimia.

Hän kertoo kirjoittaneensa lääkäreille tarkoitettuun Facebook-ryhmään asiasta.

– Sain kirjoitukseen satoja vastauksia. Olin siihen mennessä luullut, että tämä oli lähinnä henkilökohtainen ongelmani, mutta sitten alkoi valjeta, että järjestelmä on melkein kaikista nurkista katsottuna yhtä susi.

Sotalan mukaan kirjoituksissa kerrotuissa esimerkeissä oli paljon kohtia, joissa potilaan hoito oli mennyt täysin pieleen tai turvallisuus ja terveys vaarantuneet selkeästi.

– Olen saanut myös yksityisviesteillä valtavasti palautetta ja esimerkkejä siitä, kuinka huono ja vaarallinen tämä järjestelmä on.

– Päätin viedä asiaa eteenpäin, sillä eihän voi olla niin, että tämän kanssa vain eletään.

Apotin toimitusjohtaja: "Uskon, ettei potilasturvallisuushaaste koske kaikkia 48 000 käyttäjää"

Toimitusjohtaja Hannu Välimäen mukaan Apotissa tehdään jatkuvasti töitä tilanteen parantamiseksi. Hän kertoo, että viime syksystä lähtien järjestelmään on tehty yli sata muutosta. Lisäksi ohjeita on tarkennettu, järjestelmän käyttöä koskeviin koulutuksiin on panostettu ja Apotin omia, sisäisiä toimitatapoja on tehty ketterämmiksi.

Kyseessä on Apotti 2.0 -järjestelmämuutos, jota on otettu käyttöön vaiheittain. Käyttäjäpalautteiden perusteella Apotista on tunnistettu 200 käyttäjäkokemusta parantavaa asiaa, joita muokataan. Muutoksia viedään jatkuvasti tuotantoon noin viikon, kahden välein.

– Meillä on jatkuva yhteys ammattilaisiin ja parhaan ymmärryksemme mukaan meillä on hyvin tiedossa ne toimet, mitkä tätä käyttökokemusta parantavat, Välimäki kommentoi.

Apotti sai käyttäjiensä palautetta esimerkiksi loppukäyttäjäkyselyn (siirryt toiseen palveluun) kautta. Kyselyssä esitettiin muun muassa väite, jonka mukaan Apotti-järjestelmä on auttanut parantamaan hoidon ja palveluiden laatua.

Kyseisestä väitteestä täysin eri mieltä on runsaat 29 % vastaajista, eli 1 295 henkilöä. Täysin samaa mieltä väitteestä on vain hieman yli yksi prosentti, eli 51 henkilöä. Yhteensä vastaajia kysymykseen on 4 427.

Apottia käyttää yhteensä 48 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Välimäen mukaan esimerkiksi HUSista on kuultu myös, että jotkut Apotin toiminnot ovat toimineet hyvin ja parantaneet työn tehokkuutta. Hän kertoo, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että tilanne on erityisen paljon huonompi nyt, kuin se oli ennen Apotin käyttöönottoa.

– Uskon, että tämä potilasturvallisuushaaste, joka kantelussa tullaan esittämään, ei välttämättä koske näitä kaikkia 48 000 käyttäjää, vaan erityisesti joissain tietyissä toiminnoissa on enemmän haasteita, Välimäki kertoo.

Välimäki kertoo ymmärtävänsä käytettävyyden haasteet, mutta painottaa, että järjestelmä on teknisesti luotettavalla pohjalla.

