Mari Turunen hoitaa iäkästä äitiään oman työpäivänsä lisäksi – valitus hallinto-oikeuteen on uupuneen omaisen hätähuuto

Hoivakotipaikat eivät ole viime vuosina Jyväskylässä lisääntyneet sen paremmin julkisella kuin yksityisellä puolella, vaikka vanhusten ja hoidon tarpeen määrä on tasaisesti kasvanut.

Kaupunki joutui kesäksi vielä vähentämään 45 hoivapaikkaa hoitajapulan takia, mikä on merkinnyt sitä, että jonot hoivakoteihin eivät ole lyhentyneet.

Jyväskyläläinen Mari Turunen työskentelee työvoimahallinnossa virkamiehenä. Työpäivänsä päätteeksi hän on jo parin vuoden ajan huolehtinut päivittäin muistisairaasta äidistään.

Turunen huolehtii päivittäisillä käynneillään muun muassa siitä, että äidin puhelin ja silmälasit ovat tallessa, että äiti on syönyt ja että lääkkeet on otettu ajallaan. Tytär käy myös kaupassa ja täyttää jääkaapin sekä hoitaa tiskit ja pyykit.

Tärkeintä käynneissä on tyttären mukaan se, että äidin luonaan käy tuttu ihminen, jolla on hänelle aikaa ja jonka kanssa on turvallinen olo.