Viisumirajoitukset eivät vähentäisi venäläisturisteja välittömästi – ulkoministeriön mukaan akuuttia riskiä ei ole

Vaikka Suomi päättäisi rajoittaa venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrää, se ei vähentäisi venäläisturistien määrää välittömästi. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan kymmenet tuhannet venäläiset, joilla on pitkäkestoinen monikertaviisumi, voisivat silti hakeutua Suomeen tavalliseen tapaan. Vaikutukset voitaisiin havaita vasta pidemmällä aikavälillä.

– Kun viisumihakemuksen jättää, Suomen viranomaisten on lain mukaan se myös käsiteltävä. Käytännössä voidaan rajoittaa sitä, paljonko otetaan viisumihakemuksia vastaan, Tanner sanoo.

Schengen-alueen 26:sta maasta ainakin yksitoista on rajoittanut käytäntöjään venäläisten viisumiasioissa. Osa maista ei myönnä viisumeita kuin painavista syistä, kuten perhesuhteiden perusteella.

Osa taas on joutunut keskeyttämään tai rajoittamaan viisumien vastaanottoa siksi, että Venäjä on karkottanut maiden diplomaatteja, eikä resursseja hakemusten vastaanottamiseen ole siis tarpeeksi. Näin on toiminut esimerkiksi Alankomaat. (siirryt toiseen palveluun)