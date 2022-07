Kokoomuksen Kai Mykkänen harkitsisi valtion edustajaa myös Nesteen hallitukseen: "Miksi ei Nesteessä, jos kerran Fortumissa?"

Energiayhtiö Fortumin Saksan-ostosten eli Uniper-kauppojen jälkipyykkiä saatetaan pestä seuraaviin hallitusneuvotteluihin asti. Viimeistään silloin uuden hallituksen on ratkaistava, jatkaako se omistajaohjauksen nykykäytäntöä vai muutetaanko jotakin.

Tässä vaiheessa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen harkitsisi, olisiko valtion pyrittävä saamaan myös polttoaineyhtiö Nesteen hallitukseen valtion edustaja. Valtio on pörssiyhtiö Nesteen suurin omistaja (siirryt toiseen palveluun) 44,7 prosentin osuudellaan, mutta ei siis enemmistöomistaja.

– Jos yhdessä päätämme, että valtion tapa hoitaa omistuksiaan pörssiyhtiöissä on se, että siellä on myös valtion edustajat, niin kyllähän se silloin on syytä harkita myös Nesteen osalta, kun kerran Fortumin ja muiden yhtiöiden osalta tähän on päädytty, Mykkänen muotoilee.

Mykkänen kuitenkin muistuttaa, ettei edustaja yhtiön hallituksessa ole mikään taikasauva omistajaohjauksen ongelmien ratkaisemiseen.

– Omistajalla on väliä yhtiölle. Omistaja on se, joka viime kädessä pitää huolta, että sen rahoilla ei oteta vääränlaisia riskejä. Silloin omistajan näkökulman pitäisi kyllä tulla myöskin esiin hallitustyöskentelyssä. Sikäli on luontevaa, että pääomistajalla on melko lailla suora edustaja myös pörssiyhtiön hallituksessa.

Valtiolla ei ole edustajaa Nesteen hallituksessa, Fortumissa kylläkin

Neste on pörssiyhtiönä sijoitettu valtion omistuksissa samaan koriin kuin Fortum. Valtiolla on vahvan sijoittajaintressin lisäksi yhtiössä tavoite, jonka vuoksi valtion on syytä pysyä vahvana omistajana.

Fortumin avulla valtio haluaa varmistaa sähköntuotannon riittävyyden myös poikkeusoloissa. Nesteen osalta tavoite on valtakunnallisen polttoainehuollon turvaaminen ja huoltovarmuus.

Vastaavissa muissa pörssiyhtiöissä, Fortumin lisäksi lentoyhtiö Finnairissa ja teräsyhtiö SSAB:ssä on hallituksissa valtioneuvoston omistajaohjausyksikön edustaja. Neste on ainoa yhtiö tässä valtion omistusjaottelussa, jossa näin ei ole.

Valtio, käytännössä omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) halusi maaliskuussa Fortumin hallitukseen omistajaohjausyksikön edustajan sen jälkeen, kun Fortum oli myöntänyt miljardiluokan lisärahoituksen saksalaiselle tytäryhtiölleen Uniperille.

Perussuomalaisten Lulu Ranne: Tytti Tuppuraisen on erottava

Suurista oppositiopuolueista perussuomalaiset pitää edelleen kiinni vaatimuksestaan, että eduskunnan pitäisi kokoontua Fortumin Saksan-kauppojen jälkiselvittelyyn. Puolue vaatii myös pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) esiin, mukaan keskusteluun.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Lulu Ranne vaati tiedotteessaan tiistaina jo omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen eroa.

– Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on epäonnistunut tehtävässään. Hän ei valvonut, hän ei reagoinut, vaikka keinoja olisi ollut, Ranne tiedottaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa hallitukselta selonteon omistajaohjauksesta syksyksi eduskuntaan. Ryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kaipaa tietoa, miten hallitus aikoo tulevaisuudessa hallita omistustensa riskejä etenkin pörssiyhtiöissä.

– Miten isojen pörssiyhtiöiden valtionomistajuus järjestetään jatkossa niin, että me voimme varmistua siitä, että sitä hoidetaan myös riskien hallinnan kannalta huolella?

Mykkänen palaa osana riskien hallintaa myös hallituspaikkoihin.

– Jos yksi väline on se, että siellä on valtion edustaja hallituksessa, niin kyllä minulle on vaikea selittää, miksi ei olisi sitten Nesteessä näin, jos kerran Fortumissa on.

Neste on tehnyt esimerkiksi suuria investointipäätöksiä uusiutuvista polttoaineista sekä raaka-aineista muovi- ja kemianteollisuudelle. Neste päätti viime vuonna miljardi-investoinnista Porvoon sijasta Hollannin Rotterdamiin.

Kokoomuksen Mykkänen ei lyö vielä omaa kantaansa lukkoon sen suhteen, mitä maailmanlaajuisesti toimivien pörssiyhtiöiden omistajaohjauksessa pitäisi tehdä. Hänellä on omistajaohjauksesta kaksi ydinkysymystä.

– Miten vältetään tilanne, jossa pääomistaja ei eri syistä voi puuttua näin strategiseen investointiin kuin esimerkiksi tässä Uniperin tapauksessa on tehty? Jos lähdetään aktiivisemmin ottamaan härkää sarvista jatkossa, miten vältetään se, että tällaiset investoinnit eivät joudu poliittisen kilpalaulannan kohteeksi eduskunnassa?

Mykkänen tarkoittaa härkää sarvista ottamisella valtion toimeliaampaa roolia omistamiensa pörssiyhtiöiden päätöksissä.

Vuonna 2017 silloinen omistajaohjausministeri, keskustan Mika Lintilä kuuli Fortumin Uniper-kaupasta viisitoista minuuttia ennen julkistusta.

Kai Mykkäsen mielestä yleinen kokemus on nyt, että Fortumissa on valtion rahoilla otettu riskiä, jota omistaja ei ole riittävästi kontrolloinut.

Hän pohtii, onko edelleen vähiten huono kompromissi pörssissä oleva yhtiö, jossa valtio on ankkuriomistajana – ja pitäisikö valtion olla nykyistä toimeliaampi omistaja – vai onko erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden oltava pörssin ulkopuolella.

