Pyynikin käsityöläispanimo saa kiperää arvostelua elintarviketyöläisiltä: "Virolaista olutta pestään kotimaiseksi".

Suomen elintarviketyöläisten liitto arvostelee kärkevästi Pyynikin käsityöläispanimon päätöstä keskittää panimotoimintaansa Viroon. SEL:n verkkojulkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) Pyynikin käsityöläispanimo on vain nimi, jolla virolaista olutta pestään kotimaiseksi.

Tammikuussa uutisoitiin, että Pyynikin käsityöläispanimo on ajanut oluentuotantoa alas Tampereella . Suurin osa panimon henkilöstöstä Tampereella lomautettiin toistaiseksi. Elintarviketyöläisten mukaan moni lomautettu työntekijä on joutunut etsimään muita töitä ja irtisanoutumaan, koska tietoa töiden jatkumisesta ei ole työnantajalta saanut.

Talousvaikeuksista kärsinyt Pyynikin käsityöläispanimo on jatkanut oluen tuotantoa Viron Haljalassa , missä toimiva oluttehdas on tuotantomäärältään ja kapasiteetiltaan Viron kolmanneksi suurin.

SEL arvioi, että kauppojen hyllyiltä löytyvissä Pyynikin käsityöläispanimon tuotteissa on jäljellä enää vain pieni häivähdys tamperelaisuutta ja kotimaisuutta. SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntosen mukaan Suomessa on hieno ja merkittävä oma pienpanimokulttuuri, jolle on erittäin haitallista, jos tuontiolutta yritetään myydä kotimaisen pienpanimo-oluen mielikuvaa hyväksikäyttäen.