Kun ihoa polttelee, mutta sen aiheuttajaa hädin tuskin näkee – viisi faktaa polttiaisista, joiden kulta-aika on pian käsillä

1. Polttiainen on itse asiassa sääski

Polttiaisten heimon nimi on ceratopogonidae, joka kuuluu sääskiin eli kaksisiipisten alalohkoon. Polttiaislajeja on Suomessa 70.

– Näistä ehkä arviolta kymmenkunta ovat sellaisia, jotka tekevät meille kiusaa. Polttiaisen tahtotila on saada veriateria ihan kuin hyttysilläkin, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen .

Ihmistä syövillä polttiaisilla on kuviolliset siivet, mutta on myös polttiaislajeja, joilla kuvioita ei ole. On olemassa myös polttiaislajeja, jotka käyttävät ravintonaan veriaterian jo nauttineita hyttysiä. Näin se saattaa saada ihmisen verta toisen hyönteisen välityksellä.