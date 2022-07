Herätys: Seksuaalirikoksista ilmoitetaan entistä herkemmin | Vehnän hinta laski roimasti | Liettuassa jopa teinit opettelevat asetaitoja

Entistä useampi ilmoittaa seksuaalirikoksesta poliisille

Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä on kasvanut neljässä vuodessa yli 45 prosenttia. Raiskausten määrät eivät uhritutkimuksen valossa ole kuitenkaan lisääntyneet, vaan uhrien tieto siitä, mikä on rikos, on poliisin mukaan parantunut. Raiskauksen jälkeen hakeudutaan hoitoon myös entistä useammin.