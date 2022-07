Haminan mursun elimistöön levisi suolistobakteereita – aiheutti verenmyrkytystilan

Haminaan ja Kotkaan viime viikolla päätyneen mursun elimistöstä on löytynyt laajasti erilaisia suolistobakteereita.

– Kun mursu on ollut kuolemaisillaan, sen vastustuskyky on ollut niin heikko, että bakteerit ovat verenkierron välityksellä lähteneet leviämään ympäri elimistöä, Oksanen sanoo.

Oksasen mukaan bakteerien leviäminen elimistöön on tavanomainen kuolemassa olevan eläimen tila.

– Mursun huono terveydentila on vaikuttanut siihen, että nämä bakteerit kertovat jonkinmoisesta verenmyrkytystilasta, joka on aiheutunut siitä, että se on ollut todella heikossa kunnossa.