Trump palasi Washingtoniin ja vaati, että poliisen arvovalta palautetaan – seuraa puhetta suorana

– Ensinnäkin, meidän on palautettava poliisille takaisin heidän auktoriteettinsa, resurssinsa, valtansa ja kunniansa. Meidän on jätettävä heidät rauhaan aina, kun he tekevät jotain. He pelkäävät, että heidät tuhotaan, että heidän eläkkeensä viedään, että he saavat potkut, että heidät laitetaan vankilaan, Trump totesi.