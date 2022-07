Tästä sadosta riippuu suomalaisten ruokapöydän omavaraisuus – siemenvilja on pakko kasvattaa kotimaassa

Suomen siemenlajikkeita ei voi tuontitavarana ostaa

Viime kesän huonon sadon ja käynnissä olevan Ukrainan sodan takia Suomessa on haluttu lisätä omavaraisuutta myös siementuotannossa.

Laitinen muistuttaa, että siemenviljan tuotanto on koko ruokaketjun omavaraisuuden lähtökohta. Siihen liittyvät niin lannoitteiden kuin siementenkin saatavuus.

Siemenviljelyala on pysynyt varsin vakaana – tänä vuonna viljelytarkastuksia on pyydetty runsaalle 40 000 hehtaarille koko Suomessa. Määrä on noin 1200 hehtaaria viime vuotta vähemmän, mutta lasku mahtuu tavanomaisen vuosivaihtelun piirin.