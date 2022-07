Filippiinien maanjäristyksessä ainakin neljä kuollutta, useita kymmeniä loukkaantunut – presidentti Marcos lupaa nopeaa apua alueelle

Järistyksessä on kuollut ainakin neljä ja loukkaantunut 60 ihmistä.

Maanjäristyksen maanpäällinen keskus osui pahasti Abran alueeseen. Bangued on Abran provinssin pääkaupunki.

Maanjäristys iski harvaanasuttuun Abran provinssiin Filippiinien pääsaarella Luzonilla. Matala, mutta voimakas järistys sai korkeat rakennukset tärisemään myös maan pääkaupungissa Manilassa, joka on yli 300 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.

Jälkijäristyksiä jo useiden tuntien ajan

Abrassa ainakin 25 ihmistä on loukkaantunut ja heistä suurin osa on hoidossa sairaaloissa. Mountainin provinssissa viisi ihmistä loukkaantui, kun kiviä ja rojua lensi heidän autonsa päälle. Teitä on poikki ainakin Benguetin provinssissa maanvyöryjen takia.