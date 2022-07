Suomella on kuusi tapaa, joilla venäläisten lomamatkailua voisi rajoittaa – yksi niistä on tehokas, mutta saisi aikaan poliittisen myrskyn

Käymme tässä läpi kuusi erilaista vaihtoehtoa, joita on esitetty venäläisten turistiviisumeiden rajoittamiseksi. Juttua varten on saatu tietoja ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerilta sekä Euroopan komissiolta.

1. Lopetetaan viisumien käsittely

Schengen-lainsäädäntö velvoittaa käsittelemään kaikki vastaanotetut viisumihakemukset oikeudenmukaisesti, joten jono on purettava.

Suomi kuuluu Euroopan vapaan liikkuvuuden alueeseen eli Schengen-alueeseen ja noudattaa sen sääntöjä. Oikeusvaltion toimintatapoihin kuuluu myös se, että sääntöjä ei muuteta sen jälkeen kun hakemus on jätetty.

2. Rajoitetaan vastaanotettavien viisumihakemusten määrää

Keino ei ole kuitenkaan kovin tehokas, sillä sen vaikutukset näkyisivät vasta muutaman vuoden päästä: noin 100 000 venäläisellä on jo voimassa turistiviisumi, jolla he voivat matkustaa Suomeen vielä useamman vuoden ajan. Vaikka uusien viisumihakemusten vastaanotto loppuisi tänään, eivät venäläisten rajanylitykset loppuisi.

Usea EU-maa on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen rajoittanut juuri vastaanotettavien viisumihakemusten määrää. Ainakaan Alankomaissa ja Kreikassa hakemuksia ei ole pystytty käsittelemään, koska Venäjä on karkottanut konsulaattien työntekijöitä.

3. Päästetään Suomeen vain hyvin rajatulla syyllä

Tosin Viron käytäntö on mahdollisesti EU-säännöstön vastainen. Suomen ulkoministeriö selvittää parhaillaan tätä mahdollisuutta ja seuraa tiiviisti EU:n päätöksiä. Komission alustava kanta on ollut, että valikoiva viisumikäytäntö on Schengen-säännöstön vastainen, mutta lopullista päätöstä odotetaan EU-tuomioistuimelta.