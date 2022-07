Haalean vaaleat lehdet ovat merkki lehtikuoriaisten syömingeistä

Tänä kesänä on runsaasti monenlaisia tuholaisia kuten kirvoja kotipihoilla, viljelyksillä kuin metsissäkin. Moni luonnossa liikkuja on saattanut myös huomata, että lehtipuita ja pensaita vaivaa joku. Lehdet eivät ole kellastuneet kuivuudesta vaan niistä näyttäisi hävinneen lehtivihreä.

– Kyseessä ovat erittäin todennäköisesti lehtikuoriaiset-niminen hyönteisten ryhmä. Lehtikuoriaislajeja on runsaasti ja osa erikoistunut leppiin, osa pajuihin, osa tammiin, kertoo tutkija Markus Melin Luonnonvarakeskuksesta.

Tammen lehtien kimppuun on iskenyt lehtikuoriainen.

Lehtikuoriaisilla on Melinin mukaan meneillaan todella runsaan kannan vaihe. Hämeenlinnan seudulla on muun muassa tammia, joissa osa lehdistä on vaalean ruskeita.