Harjalinnun pesintä onnistui Pyhärannassa – edellinen poikashavainto 82 vuoden takaa Porista

Harjalintu pesi tänä kesänä onnistuneesti Pyhärannassa Varsinais-Suomessa. Laji on pesinyt vain kerran aikaisemmin Suomessa, Porissa vuonna 1940, kertoo BirdLife Suomi ry tiedotteessaan.

Harjalinnun pesintä Pyhärannan Kaunissaaressa varmistui, kun kylällä nähtiin heinäkuun puolivälissä useana päivänä kolmea poikasta ruokkiva emo. Poikaset olivat jo lähteneet pesästä, eikä pesän sijainti selvinnyt. Harjalintu on voinut pesiä pöntössä, puun kolossa tai vaikka hylätyssä ulkorakennuksessa, kertoo BirdLife Suomi.

Ensimmäisen kerran harjalintu nähtiin Pyhärannassa toukokuun puolivälissä. Pian kuultiin myös lajin tunnusomaista onttoa puputtavaa soidinääntä ja kyläläiset näkivät kaksi harjalintua. Haudonta on BirdLife Suomen arvion mukaan alkanut touko–kesäkuun vaihteessa ja poikaset ovat kuoriutuneet kesäkuun puolivälin jälkeen.

– Säihkylintuihin kuuluva harjalintu on helppo tuntea. Se on noin närhen kokoinen, kellanruskea lintu, jolla on mustavalkoraidalliset siivet ja pyrstö sekä pitkä kapea nokka. Hetkittäin se voi nostaa päälaen höyhenet pystyyn korkeaksi harjaksi, kirjoittaa Birdlife Suomi tiedotteessaan.