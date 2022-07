Touko Hujanen on moninkertaisesti palkittu kuvajournalisti, joka on erikoistunut kuvareportaasiin. Hänen kuviaan on julkaistu mm. The New York Timesissa ja Time-aikakauslehdessä. Tässä jaksossa hän kertoo, miten syntyi Metsäperhe-sarja, jolla hän voitti Kuvajournalismikilpailun Vuoden reportaasi -palkinnon 2018.