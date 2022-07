"Epävarmuuden vuosikymmen" on päässyt vasta alkuun – Suomen taloudessa menee hyvin, mutta näkymät murenevat käsiin

2020-lukua on kulunut vasta pari vuotta, mutta tästä vuosikymmenestä tulee epävarmuuden vuosikymmen, ennustaa OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio jo nyt.

OP:n maksukorteilla tehdään noin 40 prosenttia kaikista Suomen korttiostoista. Asuntoluotoissa OP on suurin. Nämä mittarit eivät hälytä ainakaan vielä.

Asuntokauppojen määrä on vähentynyt tämän vuoden kuluessa, mutta uusia asuntoluottoja on nostettu kuitenkin lähes yhtä paljon kuin viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Riski Suomen ajautumisesta taantumaan on kasvanut viime kuukausina. Yrityksillä ja kotitalouksilla on kuitenkin nyt poikkeuksellisen hyvä kyky sietää huonoja aikoja, sanoo OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio.

Talousmittareista vain luottamus punaisella

– On selvää, että tämän kriisin jälkeen maailmanpoliittinen asetelma ja talouden rakenteet ovat murroksessa, Ritakallio sanoo Ylen haastattelussa.

Ritakallion mukaan maailmantalouden ja -kaupan 20 vuoden kehitys on "murroksessa tulevina vuosina".

– Kun ollaan kriisin keskellä, on vaikea arvioida mikä on lopullinen päätelmä, Ritakallio myöntää.

Kuluttajien luottamus on yksi tulevaisuuden kehityksestä vihjettä antava mittari. Se upposi tänään syvemmälle kuin koskaan mittaushistoriassa.

Kotitalouksien luottamus vaikuttaa siihen, alkavatko kuluttajat säästää varmuuden vuoksi pahan päivän varalle. Ritakallion muistuttaa, että suomalaisilla on harvinaisen hyvä taloustilanne ja säästöjäkin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Avainkysymys on, ohjautuuko talletuksia suhdanteen heiketessä myös markkinoille ostoina vai alkavatko nekin säästää, joiden ei olisi pakko.

Palvelut porskuttavat, rakentaminen hyytyy

Suomalaisyrityksille ja suomen taloudelle on ratkaisevaa, miten erityisesti talousveturi Saksan energiakriisi taltutetaan.

Kansantalouden tämän vuoden kasvuennusteet on puolitettu noin kolmesta prosentista reiluun prosenttiin. Mutta toistaiseksi Pakarisen mukaan teollisuudessa tilauskirjat ovat vain "hivenen ohentuneet".

Kaikkiaan taloudessa pyörät pyörivät yhä reippaasti ja kuvaavaa on, että yritykset kertovat työvoimapulan olevan yksi suurimmista kasvua hidastavista tekijöistä.

– Kyllä tässä on ristivetoa, Pakarinen kuvaa tämän hetken ja odotusten suhdetta.

Ritakallio on eniten huolissaan valtion korkomenojen kasvusta korkojen noustessa, mutta yritysten ja kotitalouksien tilanne hän pitää valoisampana.

– Riski siitä, että Suomen talous ajautuu taantumaan on viime kuukausina kasvanut. Mutta samaan aikaan on hyvä muistaa, että kotitalouksien ja yritysten kyky sietää huonoja aikoja on poikkeuksellisen hyvä, OP:n Ritakallio summaa.