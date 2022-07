Koronavirus leviää nyt vauhdikkaasti Pirkanmaalla – sairaalahoidossa 40 potilasta

Koronavirustapausten määrä on lisääntynyt vauhdilla, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tällä hetkellä Taysissa hoidetaan reilua neljääkymmentä koronapotilasta. Hoidossa on erityisesti iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia, joilla on koronan lisäksi paljon muitakin syitä sairaalahoidolle. Tehohoitoon johtaneita tapauksia ei tällä hetkellä ole.