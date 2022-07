Suomen pelastajapula näkyy Pelastusopiston toiminnassa Kuopiossa – rehtori kannustaa hakemaan kouluun: "Työpaikka on niin varma kuin voi vain olla"

Pelastajista ja etenkin palomiehistä on edelleenkin pulaa koko Suomessa. Tarpeen myötä alalle opiskeleville työpaikka on liki taattu.

Haku ensi tammikuussa alkaviin koulutuksiin käynnistyi kaksi viikkoa sitten. Siitä lähtien Pelastusopisto on lisännyt markkinointiaan ja mainoksiaan tavoittaakseen kaikki alasta kiinnostuneet. Opiston mainoksia on pyörinyt esimerkiksi radiossa ja musiikkipalvelu Spotifyssa.

Opiston esiin tuominen on noussut aiempaa tärkeämmäksi. Opiskelemaan hakevat ikäluokat pienenevät vuosi vuodelta ja sitä mukaa myös potentiaalisten pelastusalan ammattilaisten määrä.

Riittävätkö hakijat tulevaisuudessa?

– Toistaiseksi hakijoita on riittänyt, ja suuri osa heistä on oikein potentiaalisia tulevaisuuden pelastusalan ammattilaisia, Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen iloitsee.

Rehtori Mervi Parviainen on huolissaan siitä, pysyykö Pelastusopiston hakijoiden taso riittävän hyvänä jatkossa.

Koulutukseen otettavien määrää lisätään todennäköisesti lähitulevaisuudessa vastauksena pelastajapulaan. Rehtorissa huolta aiheuttaa kuitenkin se, pysyykö hakijajoukon alati pienentyessä taso riittävän korkeana. Sisäänottomäärää on jo kasvatettu. Vuodessa opistoon otetaan 144 opiskelijaa.

Pelastusopistoa on tarkoitus tuoda enemmän näkyväksi sosiaalisessa mediassa, jossa potentiaaliset opiskelijatkin Parviaisen mukaan ovat.

Suunnitelmissa on myös aloittaa laajempi yhteistyö pelastuslaitosten kanssa.

– Kukaan ei tule opistoon vain opiskellakseen, vaan jokaisella on tarkoitus myös työllistyä jossain vaiheessa. Pelastuslaitos työllistää valmistuneet opiskelijamme, joten haluamme yhdessä markkinoida alaa, Parviainen kertoo.

Takuuvarma työpaikka houkuttaa

Meneillään oleva Pelastusopiston opiskelijahaku on ensimmäinen, johon pelastajapula mahdollisesti vaikuttaa, arvelee rehtori Mervi Parviainen.

– Pulaa on ollut ennenkin, mutta nyt sitä rummutetaan enemmän ihmisten tietoon. Uskoisin, että tilanne vaikuttaa hakijoiden määrään, kun työpaikka alalla on niin varma kuin voi vain olla, hän arvioi.

Alan koulutusta on tuotu esiin etenkin niillä alueilla, joissa opiskelupaikat sijaitsevat. Koska hakuaika on edelleen menossa, ei nykyisen markkinointikampanjat tuloksista voi vielä tietää.

– Esimerkiksi alueellisten hätäkeskuspäivystäjien kursseissa kohdistettu ja selkeä markkinointi toi enemmän hakijoilta niiltä alueilta, joissa mainoksia oli enemmän. On täysin odotettavaa ja luonnollista, että lisätieto tuo lisähakijoita, Parviainen toteaa.

– Hakuaikaa on vielä elokuun 12. päivään asti, hyvin ehtii vielä. Nettisivuillamme (siirryt toiseen palveluun) on ohjeet esimerkiksi vaadittavasta kuntotestistä. Voin vannoa, että mikäli hommat hoitaa loppuun hyvin, on tulevaisuudessa alalla työpaikka taattu.