Fortumin suunnitelmat Uniperin ilmastokäännöksestä ovat menossa poskelleen: yhtiö joutuu lisäämään kivihiilen käyttöä kriisissä

Ilmastotavoitteet uusiksi

Scholven piti sulkea syksyllä

Uniperin omistama Scholvenin kivihiilivoimala on tarkoitus ajaa alas lokakuussa. Räjäytyspallot ovat jo aiemmin jyränneet kaksi jäähdytystornia, ja loput viisi odottavat nyt kohtaloaan. Uniper on sitoutunut jatkamaan voimaloidensa käyttöä valtion niin vaatiessa.

Hiiltä haetaan myös kehitysmaista

Saksassa on nyt ensimmäistä kertaa vakavissaan välätytelty kolmen yhä käynnissä olevan ydinvoimalan elinkaaren jatkamista. Tosin niidenkin käyttöiän pidentäminen äkkipäätöksellä on vaikeaa. Ydinvoimaloiden polttoainetilaukset ja tarvittavat huollot valmistellaan yleensä vuosikausia etukäteen.

Kaasumarkkinoiden hätäsuunnitelma on ollut käytössä muutaman kuukauden ajan: kulutusta, varastojen täyttöastetta ja muita tekijöitä on seurattu tiiviisti keväästä lähtien. Yrityksiä ja muuta yhteiskuntaa yritetään motivoida erilaisilla toimenpiteillä jatkamaan kaasun säästämistä.

– Sen seurauksena on lykätty kaasun säästämistä, joka on tässä aika välttämätöntä.

– Ehkä poliitikot ajattelevat, että ongelma on vain korkea kaasun hinta, vaikka ongelma on se, että sitä on nyt vähemmän saatavilla kuin aikaisemmin, ja sitä on jonkun pakko säästää, Määttänen sanoo.