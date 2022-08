Tuukka Tervosen kolumni: Piraattikirjeet ovat huijaussähköpostinomaista toimintaa eivätkä tekijänoikeuksien valvomista

Korkein oikeutemme on eri mieltä. Se päätti (siirryt toiseen palveluun) suuressa viisaudessaan, että teleoperaattoreita voidaan velvoittaa jälleen laajemmin luovuttamaan piratismista epäiltyjen ihmisten yhteystietoja.

Tämä on oletettavasti herättänyt riemua piraattikirjeillä bisnestä tekevien firmojen keskuudessa.

Jää ihmisen omalle vastuulle, maksaako summan vai ei. Joitain tapauksia on viety (siirryt toiseen palveluun) oikeuteen ja niissä on käynyt vaihtelevilla tavoilla.

Tekijänoikeusrikos on nimensäkin mukaisesti rikos, ja jos jonkun sitä tulisi valvoa, niin poliisin eikä ahnaiden lakifirmojen.

Tapa, millä tekijänoikeuksien haltijat ovat onnistuneet vuosien aikana sotkeentumaan viranomaistoimintaan on mielestäni hyvin kyseenalaista. Tämä on nähty myös uudestaan ja uudestaan lainsäädännössä, missä lobbarit on päästetty (siirryt toiseen palveluun) tekemään lakitekstejä ohi ansioituneiden ammattilaisten.