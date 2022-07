THL:n mukaan olemme siirtyneet koronapandemiasta endemiaan – "On aika todeta, että emme enää elä akuuttia kriisivaihetta"

Terveydenhuollossa on sopeuduttava siihen, että tauti on tullut jäädäkseen. Koronan kuormitusta on huomioitava ainakin, kun aktiivisempi kausi on käynnissä, sanoo THL:n Mika Salminen.

Kukaan ei jaksa elää ikuisesti kriisissä, eikä siihen ole enää tarvetakaan, sanoo THL:n Mika Salminen ja korostaa, että siksi nyt on aika puhua endeemisestä taudista koronapandemian sijaan. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva