Apinarokon leviäminen laajemmalle väestöön aiheuttaa huolta maailmalla – moni maa varautuu jo rokottamalla kansalaisiaan

Apinarokkotapausten kasvava määrä herättää huolta eri puolilla maailmaa. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt viruksen maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi.

Yhdysvalloissa tapausten nouseva määrä on saanut presidentti Bidenin hallinnon pohtimaan kansallisen terveyshätätilan julistamista.

Eri puolilta maailmaa jo yli 70 maasta on raportoitu taudin puhkeamisesta. Asia selviää WHO:n keräämistä tilastoista. Tapauksia on raportoitu nyt jo lähes 19 000.

Yhdysvalloissa tartuntatautivirasto CDC:n mukaan maassa on todettu jo lähes 4000 tautitapausta ja tartuntoja on tullut ilmi lähes jokaisessa osavaltiossa. Yhdysvallat varmisti viime viikolla, että apinarokkoa on todettu myös lapsilla.