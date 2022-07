Unkarin Orbán erotteli rotuja sekoittavan Euroopan ja etnisesti eurooppalaisen Euroopan – lähiliittolainen erosi ja juutalaisyhteisöt tuomitsivat puheen vaarallisena

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin lauantaina Romaniassa pitämä puhe on noussut otsikoihin eri puolilla Eurooppaa ja herättänyt rajuja reaktioita etenkin juutalaisyhteisöissä.

– On maailma, jossa eurooppalaiset kansat sekoittuvat niiden kanssa, jotka saapuvat Euroopan ulkopuolelta. Se on sekarotuisten maailma, Orbán sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Ja sitten on meidän maailmamme, jossa Euroopan kansat sekoittuvat toisensa kanssa, muuttavat eri puolille, tekevät työtä ja muuttavat taas. Siten esimerkiksi me Karpaattien altaassa emme ole sekarotuisia. Olemme yksinkertaisesti eurooppalaisessa kotimaassamme asuvien kansojen sekoitus.

– Siksi me olemme aina taistelleet: me olemme valmiita sekoittumaan toisiimme, mutta me emme halua, että meistä tulee sekarotuinen kansa, Orbán sanoi Reutersin mukaan.