Neste on käärinyt sota-aikana isoja voittoja – yhtiö saa myymästään bensasta moninkertaiset tulot aiempaan verrattuna

Neste on hyötynyt siitä, että sen käyttämä venäläinen raakaöljy on selvästi halvempaa kuin Pohjanmeren Brent-raakaöljy. Samaan aikaan jalostettujen öljytuotteiden kuten bensan hinnat ovat nousseet selvästi.

"Bensan hintaa vaikea ennustaa"

Vaikka bensan hinta on noussut alkuvuonna selvästi, Nesteen bensanmyynti Suomessa väheni määrällisesti vain runsaan prosentin. Bensan tulevaa hintaa on Lehmuksen mukaan käytännössä mahdoton ennustaa.

– Raakaöljyllä on iso merkitys ja sen hintakehitystä on vaikea arvioida. Makrotalouden näkymät ovat haastavat ja samalla geopoliittiset jännitteet pysyvät vahvoina, Lehmus korostaa.

Nesteen vahvuus on teknisessä kyvyssä

Lehmus on Nesteen oma kasvatti. Hän tuli yhtiöön töihin jo 24 vuotta sitten. Hänen uransa on edennyt harppauksin ensin bensakaupan johtotehtävistä öljytuotteiden tukkukauppaan ja uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon.

"Suomi on hyvin valmistautunut energiakriisiin"

– Tosiasia on, että energia on hyvin kallista. Suomi on toisaalta hyvin valmistautunut. Meillä on hyvä järjestelmä, jolla olemme pystyneet varmistamaan toimitusvarmuuden, hän sanoo.