Moni kuljettaa Silja Lehtosta silkasta auttamisen ilosta – maaseudun kehnot liikenneyhteydet pakottivat ratsastuslukiolaisen kimppakyyteihin

Moni tarjoaa kyydin auttamisen ilosta

Kyytejä on hyvin saatavilla, koska Kuhmoisissa on neljätuhatta vapaa-ajan asuntoa ja suurin osa mökkiläisistä on pääkaupunkiseudulta.

Välityssivusto vilkastumassa

Harmaa talous takapiruna

Möttö on kehittänyt vain ammattiliikenteen kyydinjakojärjestelmiä, mutta on seurannut myös yksityisautoilun kimppakyytitoimintaa. Liikenneratkaisujen optimistista on tullut pessimisti syrjäseutujen liikenneratkaisujen suhteen. Kyydinjakojärjestelmien vaarana kun on luoda uusi Uber.