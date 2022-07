Kaavilainen Kalevi Koponen kerää karhunkakkaa ”puuhapussiin” – karhun DNA-näytteitä etsitään nyt ympäri Suomen

– Tämä on sellainen yksilö, joka on käynyt ulostamassa tiettyyn paikkaan, arvelee kaavilainen Eero Niskanen .

Kaavilla jo kolme näytettä putkilossa

Kaavin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kalevi Koponen on Niskasen tavoin pettynyt. Koposella on mukanaan muoviputkiloita, joihin hän ottaa näytteen karhun ulosteesta, jos karhun jälkeensä jättämiä jätöksiä jostain löytyy.

– Kyllä se on ihan vahinko, jos niitä sattuu kohdalle. Marjastajat varmaan löytävät niitä paremmin, Koponen tuumii.

Koponen ei ole kuitenkaan täysin tyhjän päällä, sillä hän on saanut kerättyä karhun DNA-näytettä jo kolmeen putkiloon. Hän kutsuu näyteputkilon mukana olevaa muovipussin ja keräystietolomakkeen kokonaisuutta puuhapussiksi.

Kaksi näytettä on peräisin yhdeltä ja samalta mökkitieltä. Lenkkeilijät havaitsivat kaksi samankokoista läjää tiellä neljän metrin päässä toisistaan.

– Kummastakin on kerätty sellainen peukalonpään kokoinen nappula. Saavat kuulemma niinkin pienestä otettua DNA-näytteen, Koponen ihastelee.

Luken tavoitteena DNA-pohjainen rinnakkaisaineisto

Karhun kanta-arvioita on tähän saakka tehty pentuehavaintojen perusteella.

– Me haluamme karhukannan seurantaan rinnakkaisaineistoa, jotta ymmärrämme paremmin karhujen yksilömäärää. Yksilömäärä on karkeasti kymmenkertainen verrattuna samana vuonna syntyneiden pentujen määrään, Kojola selittää.

Ulostenäyte laitetaan putkiloon, jossa se säilyy huoneenlämmössä. Valkoinen aine on silikonirakeita, jotka kuivattavat näytteen.

Metsästäjillä ja marjastajilla ratkaiseva rooli

Karhun DNA-keräystä tehdään yhdellätoista alueella silloin, kun eläin on hereillä. Alueet, joiden laajuus on 600–1 000 neliökilometriä, sijaitsevat poronhoitoalueen ulkopuolella. Valituilla alueilla on tehty keskimääräistä enemmän pentuehavaintoja.