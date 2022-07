Pikavippi on saattanut pelastaa pinteestä Helsingin palkkakaaoksessa – kaupunki voi joutua lainakorkojen maksajaksi, toteaa työoikeuden professori

Kaupunki otti keväällä käyttöön uuden Sarastia-palkanmaksujärjestelmän, jonka käyttö on ollut palkanmaksajille monimutkaista. Lisäksi palkanmaksussa on ollut töissä liian vähän henkilökuntaa.

Työntekijä voi olla oikeutettu vahingonkorvauksiin

Koskinen sanoo, että pikavippien korkojen takaisin saaminen voi kuitenkin olla hankalaa varsinkin silloin, jos normaalin palkan ja maksetun palkan välillä on vain pieni ero. Tällaisessa tapauksessa edellytettäisiin selkeää näyttöä siitä, että palkansaaja on ollut pakotettu ottamaan lainaa.

Työttömyyskorvaus ei ole itsestäänselvyys

Työsopimuksessa on kaksipuolinen sopimussuhde ja jos jos toinen ei täytä omaa keskeistä velvollisuuttaan, on työntekijällä oikeus irtisanoutua eli purkaa sopimussuhde, kertoo Koskinen.

– Työttömyysturvassa on ollut todella tiukka käytäntö. Ei ole niin, että jos työnantaja jättää maksamatta palkkaa, niin lähdenpä pois ja haen työttömyyskorvausta. Täytyy olla tilanne, että on todella pakko lähteä pois.

Rikosoikeudellinen vastuu voi jakautua usealle organisaation tasolle

– Kun julkista sektoria ajatellaan, niin siellä on viranhaltijat, joiden kohdalla voidaan virkavelvollisuuksien rikkomiseen perustuva oikeusjuttu laittaa vireille. Helsingin kaupungin taholta on hieman eri käsityksiä siitä, kuka tässä on ollut vastuullinen henkilö, mutta jokuhan siellä on vastuussa siitä, että hankitaan tällainen palkanmaksujärjestelmä, Koskinen arvioi.