Maria Seppälä, 39, kertoi ADHD-diagnoosistaan työpaikalla – käynnistyi tapahtumasarja, joka päättyi irtisanoutumiseen: "Rakastin työtäni"

– Lopulta psykiatri totesi, että minulla on selkeästi ADHD, ja että sijoitun autismin kirjolle.

Välipakka kokee, että ADHD:ta pidetään huomionhakuna eikä oteta tosissaan: "Kukaan ei näihin prosesseihin vitsillä lähde, koska se on raskas polku kuljettavaksi"

"Vankina kaikki ne vuodet"

– Tuntui, että olin viettänyt vankina kaikki ne vuodet kun minua diagnosoitiin väärin eikä kuunneltu. Yhtäkkiä tämä diagnoosi vapautti ja pelasti minut, se on edelleen todella iso juttu.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Seppälä uskaltautuu puhumaan diagnoosistaan julkisesti.

– Olo on edelleen kuin “tupla tai kuitti”, sillä omalla kohdallani avoimuus ei ole aina johtanut hyviin seurauksiin.

Rehellisyys päättyi irtisanoutumiseen

Väitteet muoti-ilmiöstä eivät pidä paikkaansa

– ADHD ei missään tapauksessa tarkoita, että ihmisen älykkyydessä olisi mitään vikaa. Se on ensimmäinen stigma, joka tulisi oikoa.

Diagnoosien lisääntymisen taustalla on osaltaan se, että tietoisuus ADHD.stä on kasvanut. Lisäksi yhteiskunnan digitalisoituminen edellyttää entistä enemmän kykyä keskittyä ja ylläpitää tarkkaavaisuutta pidempään.

ADHD-diagnoosien alueellisista eroista Laasonen-Balk on huolissaan.

Diagnoosi voi pelastaa elämän

Laasonen-Balkin viesti ADHD:sta kärsiville on selkeä.

– Kehottaisin nostamaan pään ylös ja sopivassa tilanteessa oikomaan väärinkäsityksiä. Jokainen meistä on oma yksilönsä ja minusta kaikki saisivat ylpeästi olla juuri sellaisia, kuin ovat. Itseään ei pidä hävetä.

Seppälä ja Välipakka ovat samaa mieltä. Joskus se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Keskittymisvaikeuksistaan lapsuudessa kiusattu Maria Seppälä kuvailee asiasta julkisesti puhumista vapauttavaksi. Opettajien ja koulutovereiden kiusaaminen on silti jättänyt jäljen.

– Tietenkin tuollainen puree lapsen kehittyvään itsetuntoon. Jälkikäteen olen käynyt tilanteita uudelleen läpi ja tajunnut, että ne olisivat voineet mennä ihan eri tavalla mikäli minut oltaisiin diagnosoitu ajoissa. Diagnoosilla on hirveän suuri merkitys.

– Tämä on iso taakka harteiltani, kun voin puhua tästä julkisesti omalla nimelläni. Toivottavasti avoimuudestani on hyötyä muillekin, jotka painivat vastaavan kanssa.

Välipakan tilanne on samankaltainen. Diagnoosin jälkeen elämänlaatu on parantunut kohisten, kun tarvittavaa apua on ollut mahdollista saada.