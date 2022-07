Koronavirus leviää nyt vauhdikkaasti Pirkanmaalla – miten vaikealta tilanne näyttää terveydenhuollossa? Suora lähetys klo 12.15

Miten vaikeaksi tilanne koronan hoidossa on menossa, kun sairaanhoito on jo nykyisellään kuormittuneessa tilassa? Millainen on uusi koronalääke? Kello 12.15 alkavassa suorassa lähetyksessä haastattelussa TAYSin infektioyksikön apulaisylilääkäri Reetta Huttunen ja vt. johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo. Toimittaja Valtteri Kujansuu, kuvaaja Matias Väänänen / Yle.