Lääkärit ja hoitajat eivät vieläkään aina tiedä, miten kohdata transihminen: "Pyörällä kaatumisen jälkeen on kysytty, voisiko se johtua hormoneista"

Vasta parin viime vuoden aikana koulutuksen puutteeseen on alettu tarjoamaan vaihtoehtoja, mutta edelleen kurssitarjontaa on vähän.

Myös transihmisten kohtaamisessa lääkärin- ja hoitohenkilökunnan vastaanotoilla on ongelmia.

"Pyörällä kaatumisen jälkeen on kysytty, voisiko se johtua hormoneista"

– Olen kuullut tarinoita, että jos potilas osoittaa olevansa transsukupuolinen, heti ensimmäinen kysymys on, että "Aijaa, sä olet käynyt leikkauksessa". Vaikka leikkaus ei siis välttämättä ole millään tavalla transsukupuolisuuden päätarkoitus tai tavoite, Holopainen sanoo.

– Olen kuullut, että esimerkiksi pyörällä kaatumisen jälkeen on kysytty, että voisiko tämä johtua niistä hormoneista. Burn outin syyksi on taas esitetty estrogeeniä. On siis tämmöistä ihan puhdasta tietämättömyyttä, hän lisää.