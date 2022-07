Vientiteollisuus voi joutua vähentämään tuotantoa, jos maakaasu kallistuu entisestään tai jos siitä tulee pula – hinta on jo viisinkertaistunut

Teollisuuden mukaan näyttää siltä, että kaasua riittäisi niiden tarpeisiin. Hinnan kehitystä on kuitenkin vielä mahdotonta ennakoida.

Suomalainen teollisuus on selviämässä Euroopan kaasukriisissä selvästi helpommalla kuin eurooppalaiset kilpailijansa, koska kaasua käytetään täällä vähemmän. Osalle metsä- ja kemianteollisuuden yrityksistä tilanne on silti hankala. Teollisuudessa varaudutaan siihen, että pahimmassa tapauksessa ne joutuvat talvella seisottamaan tehtaita.

– On mahdollista, että joillain tehtailla tuotanto alenee tai pysähtyy, jos hinta nousee mahdottoman korkeaksi tai jos jostain syystä kaasun saatavuus ei ole kunnossa, toteaa Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom .

Toimitusjohtaja Mika Aallon mukaan pienten yritysten on myös vaikeampi nostaa tuotteidensa hintoja kuin suurten yritysten, vaikka kohonnut kaasun hinta aiheuttaa molemmille yhtälailla kustannuksia.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on jo katkaissut kaasun tulon useisiin EU-maihin, esimerkiksi Suomeen toukokuussa. Maakaasun hinta on viisinkertaistunut verrattuna viime vuoteen, ja pahimmassa tapauksessa kaasu voi kallistua vielä lisääkin.

Teollisuuden yritysten on mahdotonta luopua kaasun käytöstä kokonaan, koska investoinnit edellyttävät aikaa ja maakaasua käytetään myös raaka-aineena.

– Erityisen vaikeaa on pienissä yrityksissä, joiden mahdollisuudet korvata maakaasua ovat vähäisemmät kuin suurilla yrityksillä, Aalto sanoo.

Noin viidennes kemianteollisuuden yrityksistä käyttää maakaasua joko energianlähteenä tai raaka-aineena. Myös metsäteollisuudessa tietyt tehtaat tarvitsevat kaasua toimiakseen, vaikka maakaasun osuus tehdaspolttoaineista on keskimäärin vain 5 prosenttia. Fagerblomin mukaan nämä tehtaat sijoittuvat pääsääntöisesti maakaasuputkiverkoston varrelle, eli Suomen kaakkois- ja eteläosaan.

Moni yritys on onnistunut korvaamaan maakaasun toisella energiamuodolla tai vähentämään riippuvuuttaan kaasusta jollain toisella tavalla. Metsäteollisuudessa kaasua on korvattu pääasiassa polttoöljyllä, sanoo energia- ja ilmastopäällikkö Fagerblom.

Kemianteollisuudessa Nesteen Porvoon jalostamo on ollut Suomen suurimpia maakaasun käyttäjiä. Neste on onnistunut vaihtamaan maakaasun toiseen raaka-aineeseen, mikä vähentää maakaasun käyttöä merkittävästi koko Suomessa.

Toimitusjohtaja Mika Aallon mukaan keskeinen ongelma yrityksissä on kuitenkin muutosten vaatima aika. Jos yritys haluaa eroon maakaasusta, voi investoinnin toteutus kestää helposti parikin vuotta.

– Varmasti kaikki tarmo ja kekseliäisyys on käytetty yrityksissä maakaasun korvaamiseksi.

Hallinnollisen ohituskaistan avulla tietyt vihreän siirtymän investoinnit saavat väliaikaisesti etusijan lupaviranomaisten ja hallinto-oikeuksien käsittelyssä. Näin on tarkoitus vauhdittaa investointeja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen vetyyn tai hiilidioksidin talteenottoon, mikä vähentää ilmastopäästöjä ja auttaa vähentämään riippuvuutta Venäjän fossiilisesta energiasta.

Kotitaloudet ja terveydenhuolto etusijalla

Jos maakaasusta tulisi jostain syystä Suomessa niin suuri pula, että sitä jouduttaisiin säännöstelemään, turvattaisiin ensisijaisesti terveydenhuollon ja kotitalouksien kaasun saanti. Huoltovarmuuskeskus (HVK) vastaa siitä, että kaasua on käytettävissä kriittisiin toimintoihin.

Metsäyhtiö Stora Enso korvasi Imatran tehtailla käytetyn venäläisen maakaasun nesteytetyllä LNG-kaasulla. Venäläinen maakaasu on korvattu Stora Enson tuotantolaitoksilla LNG-kaasulla muuallakin Euroopassa.

LNG-terminaalialus Exemplar-aluksessa nesteytetty maakaasu muutetaan uudestaan kaasumuotoon ja kaasu syötetään Suomen kaasuverkkoon jakelua varten. Alus on kuvattu Panaman kanavan lähistöllä vuonna 2021.

Maakaasun saatavuutta ja hintaa on hyvin hankala ennustaa talvelle.

Venäjä käyttää maakaasua poliittisena ja taloudellisena aseena, minkä takiaEU-maat ovat sopineet pyrkivänsä yhteisesti vähentämään kaasunkulutusta. Tavoite on kuitenkin vapaaehtoinen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on sanonut, että Moskovan tarkoituksena on hajottaa EU energialla, minkä takia solidaarisuus jäsenmaiden kesken on ainoa vaihtoehto.