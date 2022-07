Elinkeinoministeri Mika Lintilä ei ole huolissaan italialaiskuvernöörin halusta jäädyttää Suomen Nato-hakemus: "Perinteistä edunvalvontaa"

Triesten alueen kuvernööri Massimiliano Fedriga pyysi keskiviikkona Italian parlamenttia jäädyttämään Suomen Nato-hakemuksen hyväksymisen, koska moottori- ja voimalaitosvalmistaja Wärtsilä on ilmoittanut ajavansa tuotantonsa alas Italian Triestessä. Asiasta kertoi ensin Kauppalehti.

Samoilla linjoilla on myös Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall .

– Nato-prosessista en osaa sanoa sen enempää. Voin vain todeta, että kyseessä on paikallinen, suuri muutos Triestessä. Ymmärrän, että se herättää vahvoja tunteita ja reaktioita. Luulen, että lausunto on nähtävä paikallisesta perspektiivistä, sanoo Agnevall.

Wärtsilä: Vaikea, strateginen päätös

– Meillä on myös selkeät suunnitelmat, kuinka toimia kunnioittavalla tavalla niiden 350 työntekijän kanssa, joihin toimenpiteet vaikuttavat. Italiassa on olemassa lakiprosessi, kuinka tällaiset asiat käsitellään, ja sitä aiomme noudattaa.

– Vahvistimme, että kyseessä on strateginen ja myös vaikea päätös, jota on pohdittu pitkään. Olimme kuitenkin selkeitä siinä, että nyt aloitettu prosessi tulee jatkumaan ja se on täysin linjassa italialaisen lainsäädännön kanssa, sanoo Agnevall.