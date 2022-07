Video: Roni Andersson ikuistaa mursun kaikkien nähtäväksi – nahan jälkeen käsittelyä odottavat pakastetut luut, hampaat ja kynnet

Kaksi viikkoa sitten Haminaan rantautunut mursu on monen mutkan kautta päätynyt konservoitavaksi Luonnontieteelliseen keskusmuseoon Helsinkiin.

Museo tiedotti viikko sitten, että eläin tulee esille yleisönäyttelyyn, mutta siihen saattaa kulua jopa vuosi. Syynä on mursun konservointiin kuluva aika – vaikka museon konservaattorit ovatkin paiskineet töitä hiki hatussa sen jälkeen, kun mursun nahka heidän pöydälleen saapui.

Museon konservointiuoneessa on iso vesiastia täynnä konservointiliuosta, joka sisältää muun muassa suolaa ja muurahaishappoa. Huoneessa leijuu lievä merellinen tuoksu. Konservaattori Roni Anderssonilla on nahan käsittely käynnissä erityisellä käsittelyyn soveltuvalla laitteella.

Mursun viikset on irrotettu nahan käsittelyn ajaksi.

Luut odottavat vielä käsittelyä

30 vuotta konservaattorina toimineen Roni Anderssonin tavallista työtä on lintujen säilytyskäsittely, mutta mursu ei kuitenkaan ole suurin eläin, jonka parissa hän on päässyt työskentelemään.

– Aloitin oppilaana täällä vuonna 1986 ja pari vuotta myöhemmin teimme valmiiksi Elmeri-norsun, joka aulassamme on. Oli siinäkin kokoa!

Merkittävä täydennys kokoelmaan

Ylikonservaattori Ari Puolakosken mukaan mursu on tarkoitus integroida osaksi olemassa olevia näyttelyitä. Mursu on nimittäin niin kookas, että omaa soppea museosta sille on hankala löytää.