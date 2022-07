Kolttasaamelaisen Jeʹvida-elokuvan kuvaukset ovat olleet ainutlaatuinen kokemus Heini Wesslinille ja Matleena Fofonoffille – ensi-ilta ensi keväänä

Viime viikkoina Sevettijärvellä on riittänyt ihmisvilinää, hulinaa ja suuria tunteita. Katja Gauriloffin Jeʹvida-elokuvaan on kuvattu niin pienempiä kohtauksia kuin joukkokohtauksiakin, joista osaan ovat osallistuneet koko kylän lapset ja osaan on tuotu avustajiksi lampaita.