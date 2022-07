Irakissa joukko suivaantuneita mielenosoittajia valtasi parlamentin – öljyrikkaan maan kansa kärsii hallitusta odottaen

Irakissa on yritetty muodostaa hallitusta lokakuussa järjestetyistä vaaleista lähtien siinä onnistumatta. Poliittisen umpikujan vuoksi maa junnaa nyt paikoillaan.

Keskiviikkoiltana parlamentille rynnineet mielenosoittajat onnistuivat tunkeutumaan ohi paikalla olleiden vartijoiden ja valtaamaan rakennuksen. Mellakkapoliisi yritti estää mielenosoittajien pääsyn parlamenttiin vesitykkien ja kyynelkaasun avulla.

Uutiskanava al-Jazeeran mukaan mielenosoittajia oli saapunut paikalle useista Irakin kaupungeista. Mielenosoittajat tunkeutuivat myös niin sanotulle “vihreälle alueelle”, missä sijaitsee maan hallintorakennuksia sekä ulkomaiden diplomaattiedustustoja.

Pääministeri Mustafa al-Kadhimi vaati mielenosoittajia vetäytymään alueelta välittömästi.

Parlamenttirakennuksen vallanneet mielenosoittajat ovat shiiapoliitikko Muqtada al-Sadrin kannattajia. Hänen joukkonsa saivat lokakuun parlamenttivaaleissa suurimman äänisaaliin eli 73 paikkaa maan 329 paikkaiseen parlamenttiin. Reilun yhdeksän kuukauden aikana maahan ei ole kuitenkaan onnistuttu muodostamaan hallitusta.

Sadat mielenosoittajat lähtivät liikkeelle, kun pääministeriksi oltiin nostamassa Mohammed Shia al-Sudania, jonka mielenosoittajat katsovat olevan liian läheisissä suhteissa Iraniin. Al-Sadr on halunnut vähentää Iranin ja Yhdysvaltojen vaikutusta Irakin sisäpolitiikkaan, BBC raportoi.

Järjestelmän uudistaminen ei onnistunut

Irak-asiantuntija ja nykyinen SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee kertoo, että Irakissa valta on perinteisesti jaettu konsensushakuisesti etnisin perustein esimerkiksi siten, että sunnit, shiiat ja kurdit saavat jotain ja tuolit vain vaihtuvat.

– Tämä on se iso kehikko riippumatta siitä, mikä se vaalitulos on. Tämä on tällainen demokratian sirkus, jonka päätteeksi valta käytännössä pysyy valtaeliitillä.

Al-Taee sanoo, että järjestelmä estää maata kehittymästä ja ankkuroi maahan juurtunutta korruptiota entistä syvemmälle.

Toisena seikkana al-Taee mainitsee, että naapurimaiden tilanne ja sieltä tulevat vaikutteet heijastuvat myös Irakin politiikkaan.

Kuva: Ahmad Al-Rubaye / AFP

Al-Taee kertoo, että saatuaan tuntuvan vaalivoiton viime lokakuun vaalien jälkeen al-Sadr on yrittänyt muodostaa hallitusta totutusta kaavasta poikkeavasti siten, että maahan muodostuisi myös todellinen oppositio.

Al-Sadrin suunnitelmassa hallitus muodostuisi vaalituloksen mukaan eikä siten, miten kakkua on aikaisemmin jaettu.

– Hän halusi, että parlamenttiin syntyisi aito oppositio, joka kirittäisi hallitusta eteenpäin eikä niin, että jokaisesta poliittisesta puolueesta on joku ministeri.

Ajatus ei kuitenkaan toteutunut.

– Tilanne päätyi siihen, että hänen kansanedustajansa erosivat ja tilalle tuli varakansanedustajia muista puolueista. Nyt hän on ulkona tästä virallisesta poliittisesta järjestelmästä.

Odottava kansa kärsii

Koska maahan ei ole saatu muodostettua hallitusta, ei Irakiin ole myöskään saatu tehtyä budjettia kuluvalle vuodelle. Poliittinen umpikuja on kurjistanut kansan elinoloja entisestään, kun vaadittavia talousuudistuksia ja infrastruktuuriprojekteja ei ole saatu liikkeelle.

– Ihmiset ovat Irakissa vihaisia. He ovat pettyneitä ja siellä on paljon nuorta väkeä. Siellä on valtavasti työttömyyttä, sanoo Al-Taee.

– Monet nuoret ovat nyt kouluttautuneet, osa jopa yliopistossa ja heille on luvattu töitä. He eivät ole pystyneet sitä työtä saamaan ja yksityinen sektori on retuperällä, hän jatkaa.

Al-Taee sanoo, että tyytymätön nuori väestö on otollista maaperää yllytettäväksi vastarintaan.

– Nämä nuoret kokevat, että heidän huutoonsa ei vastata ja siksi on hyvin helppo kiihottaa näitä ihmisiä jopa väkivaltaiseen vastarintaan.

Irakissa on ollut vuosien varrella toistuvia mielenilmauksia. Se, millaiseksi tilanne nyt kehittyy, on vielä avoinna.

Al-Taee sanoo, että maassa voi puhjeta myös väkivallaksi yltyviä mielenosoituksia. Näin voi käydä, jos mukaan liittyy kolmansia osapuolia, jotka saavat lietsottua ristiriitoja tavallisen kansan ja esimerkiksi, poliisin, armeijan tai terrorismin vastaisten joukkojen välille.

Kuva: Ahmad Al-Rubaye / AFP

Al-Taee näkee, että ainoa tie ulos umpikujasta on jatkaa neuvotteluja.

– Tie ulos umpikujasta olisi se, että nykyinen valtaeliitti al-Sadria lukuun ottamatta valitsee sellaisen pääministerin ja muodostaa sellaisen hallituksen, johon al-Sadr on tyytyväinen tai kykenee sen kanssa toimimaan.

Mielenosoitus oli viesti

Tunteja parlamentin valtauksen jälkeen al-Sadr kirjoitti pikaviestipalvelu Twitterissä, että mielenosoittajien viesti oli kuultu ja he voisivat palata takaisin koteihinsa. Tämän jälkeen mielenosoittajat lähtivät rakennuksesta.

Monien asiantuntijoiden mukaan eilisellä mielenilmauksella haluttiin lähettää viesti.

– Ehkä tämä oli viesti siitä, että ne vanhat nimet, jotka haluavat palata pääministerin asemaan eivät ole tervetulleita, koska heidän kanssaan ei kyetä tekemään yhteistyötä, al-Taee arvioi.

– Uskon, että nykyisen pääministerin nimi on myös listalla ja hän voisi mahdollisesti jatkaa vielä muutaman vuoden, kunnes on jälleen uudet vaalit.

Al-Taee sanoo, että Irakin kirous on öljy. Nyt kohonnut öljyn hinta on satanut myös Irakin rahakirstuun.

Hän huomauttaa, että Irakissa pitäisi jo valmistautua siihen, että kahdenkymmenen vuoden sisällä öljytulot voivat tyrehtyä.

– Nyt öljystä saatava kassa on viimeinen, jonka Irak saa ja se pitäisi käyttää maan uudistamiseen. Jos sitä ei tehdä, on epäselvää, mihin maan 25 miljoonaa nuorta lähtevät.

Irakin kansa on varsin nuorta. Noin 70 prosenttia asukkaista on alle kolmekymppisiä.