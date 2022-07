Venäläiset lentävät nyt Suomen kautta lomille Eurooppaan, koska suoria lentoja ei ole – osa käyttää pientä lentokenttää itärajalla

Sisällä lentoasemalla kuuluu suomen kielen lisäksi myös venäläistä puhetta. Simeonen italialais-venäläinen perhe on palaamassa Pietarista. He ovat olleet kyläilemässä Flavio Simeonen venäläisen vaimon sukulaisten luona.

Suomesta ja Lappeenrannasta sekä erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentästä on muodostumassa Venäjän ja EU:n välisten lentojen solmukohta. Lännen asettamat pakotteet ovat sulkeneet Venäjän lähes täysin pois Euroopan lentoliikenteestä.

Korona torppasi hyvät näkymät

Kaupunki: emme rakenna venäläisten varaan

Lappeenrannan lentokentän omistaa Saimaan lentoasemasäätiö, jonka pääomistaja on Lappeenrannan kaupunki.

– Ei rakenneta, eikä tarvitse rakentaa. Tänä keväänä on hyvin nähty, että vaikka venäläiset ovat puuttuneet matkustajien joukosta, niin koneitten täyttöasteet ovat olleet 85-90 prosentin välillä. Eli erinomaisia, Grönlund sanoo.

Professori näkee mahdollisuuksia

Liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen teki ennen koronapandemiaa tutkimuksen Lappeenrannan lentokentän kehitysmahdollisuuksista. Hän näkee, että kentällä on mahdollisuuksia myös ilman venäläisturisteja.

– Kyllä lentokentällä on edelleen potentiaalia. Se on profiloitu matkailukenttänä, ja kun ajattelee Järvi-Suomea matkailukohteena, niin sehän on äärimmäisen vetovoimainen, Mäntynen sanoo.