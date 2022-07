Katso kello 10 kun piilotettuja kultahippuja vaskataan kilpaa, Tankavaaran SM-kisoissa hurja meno – puheenjohtaja: “Kullankaivajia vilisee nurkissa”

– Nyt on hyvä pöhinä päällä. Kullankaivajia vilisee nurkissa, kuvailee Touru, joka toimii yrittäjänä Tankavaaran Kultakylässä.

Sodankylän Tankavaarassa vaskataan tulevana viikonloppuna kullanhuuhdonnan Suomen mestaruudet kaikkiaan kahdeksassa yksilö- ja kolmessa joukkuesarjassa. Mestaruuskisoihin on ennakkoon ilmoittautunut yhteensä 150 kilpailijaa.

Tankavaaran kullanhuuhdontakisoilla on pitkät perinteen, paikkakunnalla on kultahippuja etsitty kilpailumielessä 1970-luvun puolivälistä alkaen. Tankavaarassa on Suomen mestaruuskisojen lisäksi järjestetty useita maailmanmestaruuskilpailuja.