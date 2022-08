Ukrainalainen Olesya Kholodova lähti lomalle, mutta sota esti kotiinpaluun – nyt hän vetää Liettuassa EU:n ensimmäistä ukrainalaispakolaisten keskusta

Olesya Kholodovalla on kädet täynnä Ukraina-keskuksen toiminnan koordinaattorina.

Kuukausia myöhemmin Kholodova perheineen asuu yhä näiden liettualaisten kanssa. Kotona Ukrainassa he eivät ole käyneetkään sen jälkeen, kun lähtivät lomamatkalle.

Hän on ollut onni myös muille Liettuaan saapuneille ukrainalaispakolaisille. Kun Ukrainan suurlähetystössä kuultiin Kholodovan järjestämästä menestyksekkäästä varainkeruutapahtumasta pakolaisille, hänelle tarjottiin koordinaattorin pestiä Vilnan uudessa Ukraina-keskuksessa (siirryt toiseen palveluun) .

Isät ja veljet jäivät Ukrainaan

Kesäkuussa Vilnaan perustettiin EU:n ensimmäinen (siirryt toiseen palveluun) kulttuuritoimintakeskus ukrainalaispakolaisille. YK:n pakolaisjärjestön mukaan heitä on sodan alettua saapunut Liettuaan yli 60 000.

Keskuksen vihkivät yhdessä käyttöön Liettuan presidentin puoliso Diana Nausėdienė ja videolinkin välityksellä Ukrainan presidentin puoliso Olena Zelenska . Sitä johtaa Liettuan entinen Ukrainan-suurlähettiläs Algirdas Kumža ja se on perustettu Vytautas Suuren yliopiston tiloihin.

Vilnan keskustan laitamilla sijaitseva yliopistorakennus on herännyt eloon keskellä kesää. Heti sisääntuloaulassa vedetään lasten jumppakerhoa, viereisessä auditoriossa turkkilainen Sinan Avci pitää ukrainalaisnaisille englannin kielen tuntia.

Ylemmässä kerroksessa on samanaikaisesti menossa energinen liettuan kielen puhekoulutus.

Hän on kotoisin Kiovan esikaupunkialueelta, läheltä Butšaa, jossa venäläisjoukkojen epäillään syyllistyneen silmittömiin sotarikoksiin siviilejä kohtaan.

Suurin osa Ukraina-keskuksen kävijöistä on naisia ja lapsia, ja Ukrainaan jääneet ovat alati mielessä.

Satuterapiaa ja ompelukoneita

Lapset ovat tehneet keskuksessa Ukrainan sotilaille piirustuksia ja maalauksia, joita on toimitettu rintamalle avustuskuljetusten kyydissä.

Viereisessä luokkahuoneessa ukrainalainen Kateryna Serdiuk opettaa lapsille ompelukoneen käyttöä. Tänään on valmistettu pieniä kangaspusseja.

– Lapsilla on niin paljon energiaa, että täällä pystyn lataamaan akkujani. Ehkä perustan uuden yrityksen tänne Liettuaan, Serdiuk pohtii.

Opettajat ovat vapaaehtoisia ja kaikki oppitunnit ja tapahtumat ovat maksuttomia. Keskuksen rahoittajina toimivat Liettuan ja Ukrainan valtiot. Pitkällä tähtäimellä toiminnan on tarkoitus tukea Ukrainan pääsyä EU:n jäseneksi.

Presidentin puolison vierailu liikutti

– Juttelimme vähän aikaa. Hän kysyi, miten olemme pärjänneet täällä ja millaisia toiveita tai tarpeita meillä on.

Mazhuhan perhe on kotoisin Kiovan seudulta, jossa he sodan alussa värjöttelivät kellarin pommisuojassa.

Mazhuhakin kokee olevansa onnekas, että myös hänen miehensä on päässyt Liettuaan. Perheessä on kolme lasta, joista yksi on erityislapsi. Lapsiluku ja erityistarpeet vaikuttivat Mazhuhan mukaan siihen, että myös lasten isän annettiin lähteä perheen kanssa ulkomaille.