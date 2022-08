Ylen kysely: suomalaiset yhtä huolissaan luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta – "Muutamia vuosia sitten luontokato ei olisi näkynyt näin vahvasti"

Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselyn mukaan yli kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta tai luontokadosta.

Luontokato on noussut ilmastonmuutoksen varjosta

Huoli ilmastonmuutoksesta on kyselyn tulosten mukaan hieman isompi kuin huoli luontokadosta. Luontokadolla onkin ollut ongelmia näkyvyyden suhteen.

– Ilmastonmuutos on asia, joka näkyy selkeästi arkielämässä: saamme uutisvirrasta esimerkkejä sään ääri-ilmiöistä ja niiden vaikutuksesta meihin, Sääksjärvi esittää.

Luontopaneelin tuoreimman julkaisun mukaan Suomessakin noin 12 prosenttia arvioiduista lajeista ja lähes puolet luontotyypeistä ovat uhanalaisia. Vaikka asia on jäänyt vähemmälle huomiolle, on Sääksjärven mielestä asiassa kuitenkin tapahtunut iso muutos viime vuosien aikana. Luontokato on noussut vähitellen ilmastonmuutoksen rinnalle niin kutsutusti kuumaksi aiheeksi.